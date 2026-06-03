Gazzetta Night: Ζήσαμε στη Βάρκιζα τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague, παρέα με τη Heineken και τα Goody's Burger House!

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη φετινή Euroleague και τo Gazzetta έζησε τον συγκλονιστικό τελικό μαζί με τους αναγνώστες του και τη Heineken στην παραλία της Βάρκιζας, σε μια μοναδική μπασκετική εμπειρία.

Ήταν μια βραδιά που θα μνημονεύεται για χρόνια. Από αυτές που η ιστορία φροντίζει να μένουν αναλλοίωτες, από αυτές που οι φίλοι του Ολυμπιακού και του ελληνικού μπάσκετ θα θυμούνται για μια ζωή.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης μετά από 13 χρόνια, κατέκτησε το 4ο τρόπαιο της συλλογής του στη Euroleague και το Gazzetta έζησε τον συγκλονιστικό τελικό μαζί με τους αναγνώστες του και τη Heineken, σε μια αξέχαστη μπασκετική εμπειρία στην παραλία της Βάρκιζας!

Γιγαντοοθόνη, καλοκαιρινό κλίμα, παγωμένες Heineken στο χέρι, καθώς και τα νέα λαχταριστά Saucy Chicken Burgers από τα Goody’s Burger House, έθεσαν το κατάλληλο σκηνικό στο ENSO Sports Club για μια ξεχωριστή Gazzetta Night και συντρόφευσαν όπως έπρεπε τον συναρπαστικό τελικό.

The calm before the storm

Η αγωνία των απανταχού μπασκετόφιλων χτυπούσε κόκκινο. Το κοινό έκανε την εμφάνισή του περισσότερο από 1 ώρα πριν την έναρξη του σπουδαίου τελικού στο T-Center Athens και ήδη ο χώρος ήταν έτοιμος για το ιστορικό παιχνίδι.

Η γιγαντοοθόνη, τα banners, οι καρέκλες, τα puff, ο πάγκος με τις μπίρες Heineken που δρόσισαν τον κόσμο πριν τον «καυτό» τελικό, ήταν όλα στη θέση τους.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ, το φαγητό έκανε την εμφάνισή του, με τα νέα λαχταριστά Saucy Chicken Burgers των Goody’s Burger House να συνοδεύουν γευστικά την αναμονή και να κερδίζουν τις εντυπώσεις!

Η βραδιά πέρασε σύντομα στην κεντρική σκηνή. Πηνελόπη Γκιώνη και Χριστίνα Κατσαμούρη πήραν τα μικρόφωνα για να καλωσορίσουν το κοινό στην ξεχωριστή αυτή βραδιά και το μεγάλο ματς, αλλά και για να δώσουν το μικρόφωνο στους αναγνώστες του Gazzetta για μερικές προβλέψεις: τόσο για τον νικητή (αναμενόμενα… ομόφωνα ο Ολυμπιακός), όσο και για το ποιος θα ήταν ο MVP της επικράτησης των Πειραιωτών.

Όλα ήταν πια έτοιμα για τους παρευρισκόμενους να καθίσουν στο και να ζήσουν στο έπακρο τη «μάχη» τίτλου ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τη Heineken σε κάθε μέρος της δράσης

Το σασπένς κράτησε από την αρχή μέχρι κυριολεκτικά το τελευταίο δευτερόλεπτο, αφού οι συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και οι επεισοδιακές φάσεις στο φινάλε του ματς, καθιστούσαν… απαγορευτικό ακόμα και να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου!

Όταν, όμως, ο Άλεκ Πίτερς κέρδισε το φάουλ στα 1,5’’ για το τέλος, επήλθε η λύτρωση. Το κοινό άρχισε να συνειδητοποιεί πως η κούπα βάφτηκε ερυθρόλευκη και να πανηγυρίζει με την ψυχή του, έπειτα από σχεδόν 2 ώρες που κύλησαν σαν… roller-coaster. Με μοναδική σταθερά την παρέα της Heineken και τα παγωμένα μπουκάλια που συνόδευσαν απολαυστικά όλη τη δράση.

Αφού παρακολουθήσαμε όλοι μαζί και την ώρα της στέψης, ο κόσμος άρχισε να αποχωρεί. Αρκετοί από αυτούς, με προορισμό τη φιέστα στον Πειραιά.

Ραντεβού, λοιπόν, στην επόμενη Gazzetta Night!

