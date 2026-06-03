Γιουβέντους και Βλάχοβιτς δεν κατάφεραν να τα βρουν στο οικονομικό, επομένως ο Σέρβος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από το Τορίνο.

Τίτλοι τέλους πέφτουν οριστικά στη σχέση της Γιουβέντους με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, καθώς οι δύο πλευρές θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν. Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια κοινής πορείας, οι Μπιανκονέρι και ο Σέρβος στράικερ δεν κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή ώστε να ανανεώσουν το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Η διαφορά ανάμεσα στις απαιτήσεις του παίκτη, που σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport ζήταγε 8 εκατ.ευρώ ετησίως συν μπόνους και την προσφορά του CEO της Γιούβε, Κομολί, που έδινε 6 εκατ. αποδείχθηκε αγεφύρωτη, οδηγώντας στην οριστική διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο... πονοκέφαλο στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος θεωρούσε τον Βλάχοβιτς απαραίτητο, δηλώνοντας πρόσφατα πως η απουσία ενός τέτοιου επιθετικού είναι πλήγμα για την ομάδα. Ο Ιταλός είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Σέρβο φορ, ο οποίος τον δικαίωσε με τέσσερα γκολ στα τελευταία τέσσερα ματς της Serie A. Πλέον, το μεταγραφικό πλάνο της Γιουβέντους θα αλλάξει αρκετά καθώς αναζητά δύο σέντερ φορ μέσα στο καλοκαίρι.