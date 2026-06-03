Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να επιβάλει ποινή αποκλεισμού σε δύο φυσικά πρόσωπα για τα όσα συνέβησαν στα μπαράζ ανόδου του Πύργου με τη Ζάκυνθο.

Η ΔΕΑΒ απεφάνθη σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση του ΠΑΣ Πύργος με τη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο των μπαράζ ανόδου στη Γ' Εθνική.

Η Επιτροπή αποφάσισε να τιμωρήσει δύο φυσικά πρόσωπα για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο και να τούς επιβάλει ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι, στο 78ο λεπτό του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961, στις 10/05/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, για την 4η αγωνιστική της 3ης φάσης του 2ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968», εκτόξευσαν από τη κερκίδα, εναντίον των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, περίπου δεκαπέντε (15) πλαστικά μπουκάλια με νερό, εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας παίκτης της «ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2026 Απόφασή της, σε δύο (2) ταυτοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα, δράστες των ρίψεων:

α) διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€), εις έκαστον εξ αυτών,

β) τη διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν .4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.