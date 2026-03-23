Ο Λουίς Ντίας έκανε το 3-3 για τη Μπάγερν πετυχαίνοντας ένα γκολ-εισιτήριο για τους «4» και ο Ολίσε έδωσε και τη νίκη με φοβερό σουτ για το 4-3!

Με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή, ο Λουίς Ντίας... ξέρανε τη Ρεάλ, έκανε το 3-3 και έστειλε τη Μπάγερν στα ημιτελικά του Champions League.

Ο Ολίσε με σουτ στις καθυστερήσεις έδωσε και τη νίκη στην ομάδα της Γερμανίας, που θα αντιμετωπίσει στους «4» την Παρί Σεν Ζερμέν.