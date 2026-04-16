Η Μπάγερν έκανε το 2/2 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Από τα παιχνίδια που δε θες να τελειώσουν ποτέ! Μπάγερν και Ρεάλ έδωσαν μια ποδοσφαιρική παράσταση στο Μόναχο, με τους Βαυαρούς να χαμογελούν... τελευταίοι (4-3) και να παίρνουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Ρεάλ προηγήθηκε μόλις στο 39ο δευτερόλεπτο με το τραγικό λάθος του Νόιερ να δίνει την ευκαιρία στον Γκιουλέρ να σουτάρει από μακριά και να βρίσκει τον στόχο. Άμεση απάντηση για τους γηπεδούχους με τον Πάβλοβιτς στο 6ο λεπτό, ύστερα από ασίστ του Κίμιχ. Το φάουλ-ποίημα του Γκιουλέρ στο 29' έδωσε και πάλι το προβάδισμα στη Βασίλισσα, προτού συνεχίσει τον χορό των γκολ ο Κέιν στο 38' από ασίστ του Ουπαμεκανό, για το 2-2.

Το χορταστικό πρώτο ημίχρονο είχε και πέμπτο γκολ, με τον Κιλιάν Μπαπέ να στέλνει τους Λος Μπλάνκος προηγούμενους στ' αποδυτήρια (2-3), έπειτα από την ασίστ του Βίνι.

Στο δεύτερο ημίχρονο το υπερθέαμα συνεχίστηκε με τα δύο μεγαθήρια να σπαταλούν ευκαιρίες. Η αποβολή του Καμαβινγκά (86') με δύο κίτρινες σε 10' λεπτά, έγειρε την πλάστιγγα στην πλευρά των γηπεδούχων.

Το τρομερό σουτ του Ντίαζ στο 89' έκανε το 3-3 και έδωσε σκορ πρόκρισης στη Μπάγερν. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ολίσε με πλασέ στο 94ο λεπτό για το τελικό 4-3 και το συνολικό 6-4 για την ομάδα του Μονάχου.