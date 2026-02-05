Tσιτσιπάς σε Αλκαράθ: «Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ηγηθεί για άλλη μια φορά της εθνικής oμάδας, αυτή τη φορά στα παιχνίδια με το Μεξικό για το World Group I του Davis Cup, που θα φιλοξενηθούν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου στην εγκατάσταση του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης για τους φιλάθλους.
Στο μεταξύ ο 27χρονος παίκτης, με ανάρτησή του συνεχάρη τον Κάρλος Αλκαράθ για την κατάκτηση του Australian Open, με τον 22χρονο Ισπανό να γίνεται ο νεότερος σε ηλικία παίκτης που φθάνει σε Career Slam.
Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που έφθασε στον τελικό, γράφοντας, «ανατρίχιασα βλέποντάς σε, μακάρι να μην αποσυρθείς ποτέ».
Congratulations on your Career Slam, @carlosalcaraz, once again rewriting the record books before our eyes. This is your world and we're just living in it.@DjokerNole, once again redefining what a 38-year-old athlete can do - I had goosebumps watching you. May you never retire. pic.twitter.com/rO4Rg3KDXE— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 5, 2026
Συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε
«Συγχαρητήρια για το Career Slam σου, @carlosalcaraz, για άλλη μια φορά ξαναγράφεις τα βιβλία των ρεκόρ μπροστά στα μάτια μας. Αυτός είναι ο κόσμος σου και εμείς απλώς ζούμε σε αυτόν.
@DjokerNole, για άλλη μια φορά επαναπροσδιορίζοντας τι μπορεί να κάνει ένας 38χρονος αθλητής, ανατρίχιασα βλέποντάς σε. Μακάρι να μην αποσυρθείς ποτέ».
