Σε μια ξεχωριστή κίνηση θα προχωρήσει η ομοσπονδία τένις, καθώς θα τιμήσει τη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με αφορμή τους αγώνες της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup.

H εθνική ομάδα τένις βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετoιμασίας της για τα παιχνίδια με το Μεξικό στο πλαίσιο του Davis Cup, που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου στο γήπεδο Tae Kwon Dο στο Παλαιό Φάληρο.

Στην ίδια εγκατάσταση ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης τον Αύγουστο του 2004 είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των +80κ. στο τάε κβον ντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Η ομοσπονδία τένις δεν ξέχασε τον Έλληνα ολυμπιονίκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών στον Οκτώβριο του 2022 και θα υπάρξει ειδική βράβευση κατά τη διάρκεια των αγώνων, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του.

Την είδηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, σε συνέντευξή του στον BWINΣΠΟΡ fm και στην εκπομπή «Οι από δω τους από κει» με τη Μαρία Ζαφειράτου και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Γκλαβάς, δήλωσε: «Ήθελα να πω ότι με αφορμή τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, η ομοσπονδία μας θα τιμήσει τη μνήμη του Αλέξανδρου του Νικολαΐδη, ο οποίος στο στάδιο αυτό κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οπότε θα δοθεί ένα συμβολικό δώρο στη σύζυγό του, τη Δώρα Ταμπάζη και τα δύο παιδιά του»!

Να σημειώσουμε ότι η εγκατάσταση έχει ήδη μετατραπεί σε γήπεδο τένις, θα έχει χωρητικότητα 3.500 περίπου θέσεων και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα ηγηθεί στην προσπάθειας της εθνικής ομάδας, προπονήθηκε ήδη σε αυτή. Τα εισιτήρια θα κοστίζουν από 15 μέχρι 45 ευρώ και η προπώλησή τους συνεχίζεται εδώ.



