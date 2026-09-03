Ο Έλληνας πρωταθλητής του πινγκ - πονγκ, Παναγιώτης Γκιώνης, ξεκίνησε χτες βράδυ (02/9) τις υποχρεώσεις του για τη νέα σεζον, στη πολωνική λίγκα, με άνετη νίκη.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης άρχισε χτες βράδυ (02/09) τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την περίοδο 2026-2027. Τις άρχισε στην πολωνική επαγγελματική λίγκα με νίκη για τον ίδιο και την Μπογκόρια Γκρότζισκ.

Η ομάδα του κατέβαλλε εντός έδρας τη Ντζιάλντοβο με 3-0 και πολύ γρήγορα, το προσεχές Σάββατο, θα δώσει και το ματς της 2ης αγωνιστικής. Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανανέωσε την πολυετή συνεργασία του με το κλαμπ, με το οποίο έχει πανηγυρίσει πέντε πρωταθλήματα Πολωνίας, ενώ μόλις άρχισε την 26η συνεχόμενη αγωνιστική χρονιά του σε ομάδες του εξωτερικού. Στο μεταξύ, το «ταξίδι» του θα περιλαμβάνει και φέτος το Champions League και η Μπογκόρια έμαθε προχτές τον αντίπαλό της στην κύρια φάση, το ταμπλό των «16».

Στην 1η εθνική κατηγορία της Πολωνίας η Μπογκόρια ήταν αυτή τη φορά ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στην Ντζιάλντοβο γιατί η μεγάλη αντίπαλος των τελευταίων ετών δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσει το ίδιο ισχυρό ρόστερ. Στο τελικό 3-0 ο Γκιώνης αγωνίστηκε στο δεύτερο στη σειρά παιχνίδι και νίκησε τον Τσέχο Γίρι Βράμπλικ με 3-1 σετ. Θυμίζουμε ότι ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής, που θα κυνηγήσει την 7η συνεχόμενη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει συμφωνήσει παράλληλα με τη γαλλική Ναντ κι έχει αποφασίσει ν’ αγωνιστεί φέτος μόνο στο εξωτερικό.

Στο Champions League έγινε η κλήρωση για το στάδιο 2 πολύ σύντομα μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης στη Λιλ της Γαλλίας. Στο ταμπλό είναι οι οκτώ ομάδες, που προκρίθηκαν από τους πρόσφατους αγώνες και τα ισάριθμα φαβορί, τα οποία ήταν απευθείας στα νοκ άουτ. Η Μπογκόρια, 3ο φαβορί στην τρέχουσα διοργάνωση, κληρώθηκε με την ιταλική Σάντα Τέκλα Νούλβι. Εφόσον περάσει στα προημιτελικά τότε θα συναντήσει τη νικήτρια από την αναμέτρηση Καχαζούρ Πριέγκο (Ισπανία) – Σόκα Χομπόκεν (Βέλγιο).

Οι άνθρωποι της Μπογκόρια ξεκαθαρίζουν ότι και αυτή τη χρονιά έχουν στόχο να περάσουν στο Final four, που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Σααρμπρούκεν. Η πρωταθλήτρια ομώνυμη ομάδα και η Μπορούσια Ντίσελντορφ, επίσης από τη Γερμανία, είναι τα δύο πρώτα φαβορί. Και να σημειωθεί με την ευκαιρία ότι ο Κινέζος «χρυσός» Ολυμπιονίκης του 2024 σε απλό και ομαδικό Φαν Ζεντόνγκ έκανε το καλοκαίρι τη μετακίνηση από τη Σααρμπρούκεν στην Μπορούσια…

Όλα τα ζευγάρια της 16άδας με τη σειρά, που εμφανίζονται στο ταμπλό από την ETTU: