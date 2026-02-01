Ο Αλκαράθ αύξησε στα εννέα το σερί κατακτήσεων του «Sincaraz» στα Grand Slam

O Kάρλος Αλκαράθ έγινε πρωταθλητής και στη Μελβούρνη και πλέον μαζί με τον Γιάνικ Σίνερ κυριαρχούν στα τελευταία εννέα Grand Slam, ποιοι έχουν το ρεκόρ.

Ο Nόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να επαναλάβει ό,τι πέτυχε στο μακρινό 2008 στο Australian Open και να βάλει ένα τέλος στο σερί των διαδοχικών κατακτήσεων στα Grand Slam, που έχει δημιουργήσει το «Sincaraz», δηλαδή οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ.

Ο Τζόκοβιτς τέτοιες ημέρες πριν από 18 χρόνια γινόταν για πρώτη φορά πρωταθλητής στο Australian Open, σταματώντας το σερί των 11 νικών που είχαν δημιουργήσει οι Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ, που είναι και το μεγαλύτερο στην ιστορία του αθλήματος.

Επιστροφή στις μέρες μας, οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ τα δύο προηγούμενα χρόνια μοιράστηκαν τους τίτλους στα Grand Slam, κατακτώντας από τέσσερα ο καθένας.

Και με τον ερχομό του 2026 αναρωτιόμασταν αν θα βρεθεί ο νέος Τζόκοβιτς για να «σπάσει» αυτό το δίδυμο.

Ο Τζόκοβιτς σε ηλικία 38 ετών και έξι μηνών ήταν τελικά αυτός που απείλησε το «Sincaraz», όμως δεν άντεξε. Ο Σέρβος στον ημιτελικό απέκλεισε τον Σίνερ, όμως στον τελικό ο Αλκαράθ πήρε τον πολυπόθητο τίτλο, που έλειπε από τη συλλογή του.

Ο Ισπανός έφθασε στον 7ο τίτλο Slam στην καριέρα του, τον 5ο από το 2024 μέχρι σήμερα, ο Σίνερ παρέμεινε στους τέσσερις και το σερί τους ανέβηκε στους εννέα διαδοχικούς τίτλους, ισοφαρίζοντας τη 2η καλύτερη επίδοση των Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς (Roland Garros 2010 - US Open 2012).

Και έτσι όπως φάνηκε και στη Μελβούρνη, έπεται συνέχεια.

Πώς μοιράστηκαν τα εννέα τελευταία Grand Slam

2024

Australian Open Γιάνικ Σίνερ

Roland Garros Κάρλος Αλκαράθ

Wimbledon Κάρλος Αλκαράθ

US Open Γιάνικ Σίνερ

2025

Australian Open Γιάνικ Σίνερ

Roland Garros Κάρλος Αλκαράθ

Wimbledon Γιάνικ Σίνερ

US Open Κάρλος Αλκαράθ

2026

Τα μεγάλα σερί στα Grand Slam από δύο παίκτες

11 Ρ. Φέντερερ και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2005 - US Open 2007) 8 Φέντερερ - 3 Ναδάλ

(Roland Garros 2005 - US Open 2007) 8 Φέντερερ - 3 Ναδάλ 9 Ρ. Ναδάλ και Ν. Τζόκοβιτς (Roland Garros 2010 - US Open 2012) 5 Ναδάλ - 4 Τζόκοβιτς

(Roland Garros 2010 - US Open 2012) 5 Ναδάλ - 4 Τζόκοβιτς 9 Ρ. Ναδάλ και Γ. Σίνερ (Australian Open 2024 - Australian Open 2026) 5 Αλκαράθ - 4 Σίνερ

(Australian Open 2024 - Australian Open 2026) 5 Αλκαράθ - 4 Σίνερ 8 Ν. Τζόκοβιτς και Ρ. Ναδάλ (Roland Garros 2018 - Australian Open 2020) 5 Τζόκοβιτς - 3 Ναδάλ

(Roland Garros 2018 - Australian Open 2020) 5 Τζόκοβιτς - 3 Ναδάλ 7. Ρ. Λέιβερ - Α Ας (Wimbledon 1968 - Australian Open 1970) 5 Λέιβερ - 2 Ας



