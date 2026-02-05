Davis Cup: Το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) η κλήρωση της Team Hellas
Το Σαββατοκύριακο (7-8/2) είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες για το tie της Ελλάδας με το Μεξικό, στο πλαίσιο του Davis Cup. Τα ζευγάρια της αναμέτρησης θα γνωστοποιηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονσία Τένις (ΕΦΟΑ).
Η αναμέτρησης της Team Hellas με το Μεξικό θα λάβουν χώρα στο κλειστό γήπεδο του τάε κβον ντο στο Παλαιό Φάληρο. Σημειώνεται πως η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση Ελλάδα - Μεξικό γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com, με τις τιμές να κυμαίνονται από 15€ έως 45€.
Η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ
«Στο κλειστό γήπεδο του ΤΑΕ KWON DO στο Παλαιό Φάληρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της αναμέτρησης Ελλάδα - Μεξικό για το Davis Cup, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30.
Η κλήρωση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης για το σημαντικό αυτό διεθνές ραντεβού του Ελληνικού τένις, με την Εθνική μας ομάδα να προετοιμάζεται εντατικά για μια ακόμη κρίσιμη αναμέτρηση στο κορυφαίο ομαδικό θεσμό του αθλήματος.
Η παρουσία της διοργάνωσης στο ιστορικό κλειστό του ΤΑΕ KWON DO στο Παλαιό Φάληρο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων φίλων του τένις και των ΜΜΕ, ενισχύοντας τη δυναμική και τη σημασία της αναμέτρησης.
Μετά την κλήρωση θα γίνουν γνωστές οι συνθέσεις και η σειρά των αγώνων, δίνοντας το έναυσμα για την τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει των αγώνων του Σαββατοκύριακου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.