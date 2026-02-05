Γνωστοί θα γίνουν οι αγώνες του tie Ελλάδα - Μεξικό για το Davis Cup το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), ημέρα που είναι προγραμματισμένη η κλήρωση...

Το Σαββατοκύριακο (7-8/2) είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες για το tie της Ελλάδας με το Μεξικό, στο πλαίσιο του Davis Cup. Τα ζευγάρια της αναμέτρησης θα γνωστοποιηθούν το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2), όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονσία Τένις (ΕΦΟΑ).

Η αναμέτρησης της Team Hellas με το Μεξικό θα λάβουν χώρα στο κλειστό γήπεδο του τάε κβον ντο στο Παλαιό Φάληρο. Σημειώνεται πως η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση Ελλάδα - Μεξικό γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com, με τις τιμές να κυμαίνονται από 15€ έως 45€.

Η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ

«Στο κλειστό γήπεδο του ΤΑΕ KWON DO στο Παλαιό Φάληρο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της αναμέτρησης Ελλάδα - Μεξικό για το Davis Cup, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30.

Η κλήρωση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης για το σημαντικό αυτό διεθνές ραντεβού του Ελληνικού τένις, με την Εθνική μας ομάδα να προετοιμάζεται εντατικά για μια ακόμη κρίσιμη αναμέτρηση στο κορυφαίο ομαδικό θεσμό του αθλήματος.

Η παρουσία της διοργάνωσης στο ιστορικό κλειστό του ΤΑΕ KWON DO στο Παλαιό Φάληρο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων φίλων του τένις και των ΜΜΕ, ενισχύοντας τη δυναμική και τη σημασία της αναμέτρησης.

Μετά την κλήρωση θα γίνουν γνωστές οι συνθέσεις και η σειρά των αγώνων, δίνοντας το έναυσμα για την τελική ευθεία της προετοιμασίας ενόψει των αγώνων του Σαββατοκύριακου».