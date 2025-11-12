ATP Finals: Θεατής διακομίστηκε σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια αγώνα
Μετά την είδηση για τους δύο θανάτους κατά τη διάρκεια των ATP Finals, ένα ακόμη άσχημο συμβάν προστέθηκε στη διοργάνωση που γίνεται στο Τορίνο. Ένας θεατής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Λορέντζο Μουζέτι - Άλεξ Ντε Μινόρ, ένιωσε δυσφορία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, ο chair umpire διέκοψε την αναμέτρηση καθώς ενημερώθηκε από το προσωπικό ασφάλειας πως ένας θεατής δεν αισθάνεται καλά. Όπως ήταν λογικό επικράτησε αναστάτωση στο πλήθος, καθώς η κατάσταση του φιλάθλου δεν φαινόταν να καλυτερεύει μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε.
Μετά από λίγη ώρα, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να μεταφέρουν τον θεατή στο κοντινότερο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αυτή η διαδικασία κράτησε για λίγη ώρα, με το κοινό να χειροκροτεί κατά τη διάρκεια τη αποχώρησής του.
Έπειτα από εννέα λεπτά, η αναμέτρηση συνεχίστηκε με τον Λορέντζο Μουζέτι να επικρατεί του Αυστραλού με 7-5, 3-6, 7-5, στέλνοντας εκτός τουρνουά τον Ντε Μινόρ.
That was a 9 minute delay for a fan feeling unwell in the upper deck.— Tennis Updates (@TennisUpdates25) November 11, 2025
Hopefully nothing like the two extremely unfortunate incidents yesterday, we play on now as the fan has been removed from the stadium and is receiving medical attention.
