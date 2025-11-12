Ένα θλιβερό συμβάν έλαβε χώρα στο Τορίνο, όπου διεξάγονται τα ATP Finals με θεατή να αποχωρεί με από το στάδιο και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο καθώς ένιωσε δυσφορία. Η αναμέτρηση διεκόπη για εννέα λεπτά...

Μετά την είδηση για τους δύο θανάτους κατά τη διάρκεια των ATP Finals, ένα ακόμη άσχημο συμβάν προστέθηκε στη διοργάνωση που γίνεται στο Τορίνο. Ένας θεατής κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Λορέντζο Μουζέτι - Άλεξ Ντε Μινόρ, ένιωσε δυσφορία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, ο chair umpire διέκοψε την αναμέτρηση καθώς ενημερώθηκε από το προσωπικό ασφάλειας πως ένας θεατής δεν αισθάνεται καλά. Όπως ήταν λογικό επικράτησε αναστάτωση στο πλήθος, καθώς η κατάσταση του φιλάθλου δεν φαινόταν να καλυτερεύει μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε.

Μετά από λίγη ώρα, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να μεταφέρουν τον θεατή στο κοντινότερο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αυτή η διαδικασία κράτησε για λίγη ώρα, με το κοινό να χειροκροτεί κατά τη διάρκεια τη αποχώρησής του.

Έπειτα από εννέα λεπτά, η αναμέτρηση συνεχίστηκε με τον Λορέντζο Μουζέτι να επικρατεί του Αυστραλού με 7-5, 3-6, 7-5, στέλνοντας εκτός τουρνουά τον Ντε Μινόρ.