Μεξικό: Στην προεπιλογή των 55 παικτών οι Πινέδα και Σάντσες
Στην προεπιλογή των 55 παικτών του Μεξικό για την τελική φάση του Μουντιάλ βρέθηκαν οι Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ (90 συμ. 12 γκολ) και Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ (56 συμ. 3 γκολ), όπως και αναμενόταν, έπειτα από την τακτική παρουσία τους στις κλήσεις της ομάδας.
Ο προπονητής των «Ελ Τρι», Χαβιέρ Αγκίρε ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/05) τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα δώσουν «μάχη» για να βρεθούν στην αποστολή, η οποία θα λάβει μέρος στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Εκείνη θα αποτελείται από 23-26 ποδοσφαιριστές και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 1η του Ιουνίου.
This is the official Preliminary roster of 55 players chosen by our head coach, Javier Aguirre, handed over to FIFA for the 2026 World Cup. 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/hN2iGht3XV— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) May 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.