Ο Χαβιέρ Αγκίρε συμπεριέλαβε τους Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες στην προεπιλογή του Μεξικό για το Μουντιάλ.

Στην προεπιλογή των 55 παικτών του Μεξικό για την τελική φάση του Μουντιάλ βρέθηκαν οι Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ (90 συμ. 12 γκολ) και Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ (56 συμ. 3 γκολ), όπως και αναμενόταν, έπειτα από την τακτική παρουσία τους στις κλήσεις της ομάδας.

Ο προπονητής των «Ελ Τρι», Χαβιέρ Αγκίρε ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/05) τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα δώσουν «μάχη» για να βρεθούν στην αποστολή, η οποία θα λάβει μέρος στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εκείνη θα αποτελείται από 23-26 ποδοσφαιριστές και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 1η του Ιουνίου.