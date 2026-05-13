Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Σε όλες αυτές τις καταστάσεις το πιο σημαντικό είναι να γίνεσαι ακόμα πιο σκληρός»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (12/05) αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν και τη σκληράδα που πρέπει να έχει στο Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Σε όλες αυτές τις καταστάσεις το πιο σημαντικό είναι να γίνεσαι ακόμα πιο σκληρός. Προτιμώ όταν ο διαιτητής θα σφυρίξει φάουλ να δω ένα πραγματικά δυνατό φάουλ, ξεκάθαρο, από μία επαφή που είναι και δεν είναι. Ο Κέντρικ είναι ένα παιδί που μπαίνει πολύ δυνατά στις φάσεις αν πάει να κόψει κάποιον ή αν πάει να δεχτεί ένα φάουλ βάζει πολύ δυνατά το κορμί του. Πολλές φορές είναι άδικο και για τον ίδιο. Πολλές φορές του έκανα φάουλ στην προπόνηση και καμιά φορά ο ίδιο έπαιζε στα όρια του φάουλ μετά γιατί είναι τόσο σκληρός. Είναι από τους λίγους σταρ που δεν κάνει floaping. Δεν πουλάει παραπάνω την επαφή. Είναι ένα παιδί που παίζει πέρα του φάουλ. Θέλω να τον δω ακόμα πιο σκληρά και έτσι βάζεις τον διαιτητή σε πιο δύσκολη θέση, να αναγκαστεί να δώσει το φάουλ».