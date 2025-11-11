Την υπόθεση ντόπινγκ του Γιανίκ Σίνερ κλήθηκε να σχολιάσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη συνέντευξη που έδωσε στον Πιρς Μόργκαν, με τον Σέρβο τενίστα να τονίζει πως αυτό το γεγονός θ' ακολουθεί τον Ιταλό όπως τα συμβάντα κατά την περίοδο του Covid ακολουθούν εκείνον...

Μία μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον Μόργκαν Πιρς και τη γνωστή εκπομπή "Piers Morgan Uncensored". O Σέρβος τενίστας μίλησε για τη ζωή του, την καριέρα του και άλλα πολλά θέματα που τον αφορούν. Μέσα σε αυτά ήταν και η υπόθεση ντόπινγκ του Γιανίκ Σίνερ, την οποία δεν δίστασε να σχολιάσει παραλληλίζοντας την με τη δική του υπόθεση κατά τη διάρκεια του Covid-19.

«Η υπόθεση ντόπινγκ θα τον ακολουθεί όπως εμένα ο Covid» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια που είπε ο 24 φορές κάτοχος τίτλων Grand Slam. Παράλληλα, έκανε ξεκάθαρο πως οι υπεύθυνοι δεν χειρίστηκαν σωστά την υπόθεση αυτή, χαρακτηρίζοντας την τρίμηνη τιμωρία που του υπεβλήθη πολύ περίεργη.

Φυσικά έκανε ξεκάθαρο πως πιστεύει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες, αλλά υπογράμμισε πως αυτό δεν αναιρεί πως ο Σίνερ είναι υπεύθυνος για ό,τι έγινε. Κλείνοντας, έβγαλε το... καπέλο στον νεαρό τενίστα λέγοντας πως ο παρά τον «πόλεμο» που έχει δεχθεί έχει καταφέρει να κυριαρχεί και να κερδίζει Grand Slam.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς

«Πιστεύω πως δεν το έκανε επίτηδες, αλλά φυσικά είναι υπεύθυνος. Όταν συνέβη αυτό, ειλικρινά σοκαρίστηκα. Πιστεύω πως δεν το έκανε επίτηδες. Αλλά ο τρόπος που χειρίστηκαν όλη την υπόθεση έχει τόσες πολλά red flags».

Για το εάν η τιμωρία ήταν... βολική για τον Σίνερ:

«Το πόσο “βολικά” ήρθε η τιμωρία ανάμεσα στα Grand Slam ώστε να μη χάσει κάποιο… είναι απλώς πολύ, πολύ περίεργο. Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Άκουσες τόσους άλλους παίκτες, άνδρες και γυναίκες, να βγαίνουν στα ΜΜΕ και να παραπονιούνται ότι υπήρξε προνομιακή μεταχείριση. Θέλω να τον πιστέψω. Γνωρίζοντας τη σχέση που έχουμε, νομίζω πως δεν το έκανε επίτηδες, αλλά φυσικά είναι υπεύθυνος. Γιατί αυτοί είναι οι κανόνες. Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, έχεις την ευθύνη. Και όταν βλέπεις κάποιον άλλον, για κάτι πολύ παρόμοιο ή και το ίδιο, να τιμωρείται για χρόνια, ενώ εκείνος τιμωρήθηκε για τρεις μήνες προσωρινά ή ό,τι ήταν, δεν είναι σωστό».

Για το πώς διαχειρίζεται ο Σίνερ όλο αυτό το κύμα αντιδράσεων:

«Δεν είναι εύκολο γι’ αυτόν. Νομίζω πως έχει αντιμετωπίσει τη θύελλα των ΜΜΕ, που ξαναγυρνά κάθε τόσο, με ωριμότητα και σταθερότητα. Μπράβο του γι’ αυτό. Και μέσα σε όλα αυτά, συνεχίζει να κυριαρχεί, να παίζει απίστευτα, να κερδίζει Grand Slam»