To ΝΒΑ έβαλε τέλος στην έρευνα που είχε ξεκινήσει γύρω από τη διαχείριση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς και την απουσία του από τα παιχνίδια.

Στις αρχές του Απρίλη είχε γίνει γνωστό πως η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ήθελε να διαλευκάνει την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Το NBA είχε αποφασίσει να διεξάγει έρευνα γύρω από τη διαχείριση του Έλληνα σταρ από το Μιλγουόκι και την απουσία του από τα παιχνίδια.

Ο «Greek Freak» έχει εκφράσει με κάθε τρόπο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πώς δεν έπαιζε όντας έτοιμος, ενώ σε δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ δυσαρεστημένος κάνοντας λόγο για προσβλητική συμπεριφορά από τους Μπακς.

Το NBA αποφάσισε να κλείσει την έρευνα για την απουσία του Γιάννη από τα ματς των Μπακς προς το τέλος της regular season όπως τόνισε ο Σαμς Σαράνια, αφού θεώρησε πως δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για διερεύνηση στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι Μπακς φέτος βιώσαν μια από τις χειρότερες σεζόν τους στο ΝΒΑ, αφού δεν μπήκαν στα playoffs και η επόμενη μέρα ίσως τους βρει χωρίς τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ.