Δύο φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους από ανακοπή καρδιάς τη Δευτέρα (10/11) κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των ATP Finals στο Τορίνο.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 78 ετών, που έχασαν τη ζωή τους με διαφορά λίγων ωρών. Πρώτα έφυγε από τη ζωή ο 70χρονος, ο οποίος βρισκόταν μπροστά στο Fan Village στην Piazza d' Armi, κοντά στην Inalpi Arena, όπου γίνονται οι αγώνες, όταν ένιωσε αδιαθεσία. Οι διασώστες έσπευσαν να τον βοηθήσουν και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα μετά ο άτυχος άνδρας κατέληξε.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Φριτζ με τον Μουζέτι, κατέρρευσε ένας 78χρονος άνδρας στις κερκίδες. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτικό προσωπικό του τουρνουά, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πρεμιέρα με νίκη ο Σίνερ, βαθμολογίες, πρόγραμμα

Η Δευτέρα στο αγωνιστικό μέρος στο Τορίνο ολοκληρώθηκε με την άνετη επικράτηση του Γιάνικ Σίνερ επί του Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 7-5, 6-1, που έκλεισε και την 1η αγωνιστική στο «Μπγιορν Μποργκ» γκρουπ. To αξιοσημείωτο για τον Ιταλό παίκτη είναι ότι κέρδισε όλους τους πόντους από το πρώτο σερβίς στο 1ο σετ.

Flawless.@janniksin won EVERY point on his first serve in the first set!#NittoATPFinals pic.twitter.com/Pke567v0zn — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2025

Οι βαθμολογίες - Πρόγραμμα

«Τζίμι Κόνορς» Γκρουπ

1.Φριτζ 1-0 (2-0 σετ)

2.Αλκαράθ 1-0 (2-0 σετ)

3.Ντε Μινόρ 0-1 (0-2 σετ)

4.Μουζέτι 0-1 (0-2 σετ)

«Μπγιορν Μποργκ» Γκρουπ

1.Σίνερ 1-0 (2-0 σετ)

2.Ζβέρεφ 1-0 (2-0 σετ)

3.Σέλτον 0-1 (0-2 σετ)

4.Οζέρ-Αλιασίμ 0-1 (0-2 σετ)

Τρίτη 11/11