Σύμφωνα με έγκυρο ρεπόρτερ των Λος Άντζελες Λέικερς, οι «Λιμνάνθρωποι» φέρεται να έχουν θέσει ως προτεραιότητα την επέκταση του Όστιν Ριβς.

Ο λόγος για τον Γιόβαν Μπούχα ο οποίος ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχουν βάλει οι Λος Άντζελες Λέικερς στην offseason.

«Αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να διαλέξουν οι Λέικερς αν αν προτιμούν να πληρώνουν τον Όστιν Ριβς με 40 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια ή τον ΛεΜπρον 40 εκατομμύρια για έναν χρόνο, θα προτιμήσουν το μακροπρόθεσμο συμβόλαιο» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, ο οποίος συνέχισε: «Ο Όστιν είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για τους Λέικερς από τον ΛεΜπρον. Αυτό είναι απλώς γεγονός».

Ο Ριβς είχε φέτος 23.3 πόντους. 5.5 ασίστ και 47 ριμπάουντ ανά 34 λεπτά συμμετοχής, με τον ίδιο να κρατάει την οψιον προκειμένου να κάνει opt-in στο συμβόλαιό του έναντι 14.9 εκατομμυρίων δολαρίων. Κάτι που κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει καθώς θέλει να διαπραγματευτεί τουλάχιστον τριπλάσιο ποσό στο ετήσιο συμβόλαιό του.

Και σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Λέικερς, είναι και πολύ πιθανόν να το αποσπάσει. Την ίδια ώρα ο Λεμπρόν (60 παιχνίδια φέτος, 20.9π., 7.2ασ., 6.1ριμπ., ανά 33:00') θα είναι free agent όπερ και σημαίνει ότι θα πρέπει και εκείνος να διαπραγματευτεί την ανανέωση για μια ακόμη σεζόν (πιθανόν την τελευταία του;) στους Λέικερς.