Τζόκοβιτς: Το championship point και ο πανηγυρισμός με το σκίσιμο της μπλούζας (vid)
Πρωταθλητής στο τουρνουά της Αθήνας στέφθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επικράτησε του Λορέντζο Μουζέτι σε ένα ιστορικό ματς για την ελληνική πρωτεύουσα.
Ο Σέρβος τενίστας πανηγύρισε με τον κόσμο τον 101ο τίτλο καριέρας και το έκανε με έναν απίστευτο τρόπο. Μετά το τέλος του championship point, ο Νόλε πανηγυρίσε τη νίκη, σκίζοντας τη μπλούζα ως ένδειξη του πάθους και της χαράς μετά από το... σπάσιμο του φράγματος των 100 τίτλων.
Δείτε το βίντεο με τον τελευταίο πόντο και τον πανηγυρισμό του Τζόκοβιτς
🎾 Ο νικητήριος πόντος του Τζόκοβιτς και το ξέσπασμα του σκίζοντας την φανέλα. pic.twitter.com/FU8JHLDNQ1— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.