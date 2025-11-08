O Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο στο Hellenic Championship πανηγυρίζοντας το, σκίζοντας την μπλούζα του. Δείτε το βίντεο...

Πρωταθλητής στο τουρνουά της Αθήνας στέφθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος επικράτησε του Λορέντζο Μουζέτι σε ένα ιστορικό ματς για την ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Σέρβος τενίστας πανηγύρισε με τον κόσμο τον 101ο τίτλο καριέρας και το έκανε με έναν απίστευτο τρόπο. Μετά το τέλος του championship point, ο Νόλε πανηγυρίσε τη νίκη, σκίζοντας τη μπλούζα ως ένδειξη του πάθους και της χαράς μετά από το... σπάσιμο του φράγματος των 100 τίτλων.

Δείτε το βίντεο με τον τελευταίο πόντο και τον πανηγυρισμό του Τζόκοβιτς