Γι' ακόμη μία φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στα ελληνικά, εκφράζοντας στο ελληνικό κοινό την αγάπη του μετά τον ημιτελικό του στο Hellenic Championship.

Συνήθεια που... κερδίζει δεν αλλάζει! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς για ακόμη μία φορά ξεκίνησε τη flash interview με ατάκα στα ελληνικά. Ο Σέρβος τενίστας θα βρεθεί στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Όπως συνηθίζεται, ο Νόλε μετά τη νίκη του προέβη σε δηλώσεις για το ματς. Όπως έκανε και τις προηγούμενες ημέρες, ο 38χρονος χαιρέτησε το ελληνικό κοινο από το οποίο γνώρισε γι' ακόμη μία φορά την αποθέωση.

«Καλησπέρα, καλησπέρα Ελλάδα. Σ' αγαπώ. Big σ' αγαπώ!» ήταν τα λόγια του Σέρβου, δείχνοντας πως ολοένα και προσπαθεί να μάθει την ελληνική γλώσσα.