Τζόκοβιτς: Στο Telekom Center Athens o Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship βρίσκεται στο τέλος του, με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντσο Μουζέτι.
Στις κερκίδες του Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει τη μεγάλη αναμέτρηση του τουρνουά, βρέθηκε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ο ένας εκ των ιδιοκτητών του μπασκετικού Ολυμπιακού.
Σημειώνεται πως στο Telekom Center Athens έδωσε το «παρών» και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει από κοντά και τον ημιτελικό του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν.
Το απόγευμα της Παρασκευής (7/11), ο Σέρβος τενίστας συναντήθηκε με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο αντάλλαξαν και υπογεγραμμένες μπλούζες.
