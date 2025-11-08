Hellenic Championship: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού Τζόκοβιτς - Μουζέτι
Ο πρώτος τελικός σε τουρνουά της ATP στην Αθήνα είναι γεγονός! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορέντζο Μουζέτι είναι οι φιναλίστ στον ιστορικό τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσουν τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Δύο τενίστες με κοινό στόχο, αλλά διαφορετικό κίνητρο. Ο Σέρβος τενίστας θέλει να σπάσει το... φράγμα των 100 τίτλων καριέρας, ενώ ο Λορέντζο Μουζέτι με την κατάκτηση του τίτλου θα καταφέρει να πάει στα ATP Finals στο Τορίνο.
Οι δύο τενίστες αναμένεται να κάνουν το πρώτο τους σερβίς λίγο μετά τις 17:00 στο κεντρικό court του Telekom Center Athens. Η μετάδοση του αγώνα πρόκειται να γίνει από το Novasports 6.
Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.