Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα δώσουν τη δική τους... μάχη στον τελικό του Hellenic Championship με στόχο τον τίτλο στο αθηναϊκό τουρνουά. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης...

Ο πρώτος τελικός σε τουρνουά της ATP στην Αθήνα είναι γεγονός! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Λορέντζο Μουζέτι είναι οι φιναλίστ στον ιστορικό τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και θα διεκδικήσουν τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Δύο τενίστες με κοινό στόχο, αλλά διαφορετικό κίνητρο. Ο Σέρβος τενίστας θέλει να σπάσει το... φράγμα των 100 τίτλων καριέρας, ενώ ο Λορέντζο Μουζέτι με την κατάκτηση του τίτλου θα καταφέρει να πάει στα ATP Finals στο Τορίνο.

Οι δύο τενίστες αναμένεται να κάνουν το πρώτο τους σερβίς λίγο μετά τις 17:00 στο κεντρικό court του Telekom Center Athens. Η μετάδοση του αγώνα πρόκειται να γίνει από το Novasports 6.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube