Ο Αρμάντο Γκονζάλες σύμφωνα με τη νεότερη πληροφόρηση θα αφιχθεί στην Αθήνα την Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί πολύ νωρίς το πρωί (ξημερώματα Τετάρτης) ότι οι Ολυμπιακός και η Τσίβας τα βρήκαν σε ένα ποσό της τάξεως των 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους για τον νεαρό φορ Γκονζάλες. Επίσης πώς στη συμφωνία υπάρχει και 20% ως ποσοστό μεταπώληαης.

Τα τελευταία νέα αφορούν στην άφιξή του στην Ελλάδα. Ο 23χρονος Μεξικανός φορ θα φτάσει στη χώρα μας προκειμένου να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό την Παρασκευή σύμφωνα με τις πηγές από το Μεξικό.

Ο Γκονζάλες θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών στον Ολυμπιακό. Στο Μεξικό τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε για καιρό τον συγκεκριμένο παίκτη και για αρκετό καιρό προτού κάνει την κίνησή του για την απόκτησή του. Αρχικά η Τσίβας αξίωνε περί τα 15 εκατ. δολάρια (σχεδόν 13 εκατ. ευρώ) αλλά στην πορεία των διαπραγματεύσεων το ποσό αυτό έπεσε.

Ο εν λόγω Μεξικανός επιθετικός είχε στην περυσινή σεζόν στο σύνολο 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία έκανε 7 συμμετοχές. Το 2022 μετακόμισε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, με την ομάδα νέων είχε 36 ματς και 9 γκολ, με την Β' ομάδα μέτρησε 28 ματς και 24 (!) γκολ και στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα με την οποία έχει τρομερούς αριθμούς, καθώς συνολικά έχει σημειώσει 29 γκολ και 4 ασίστ σε 69 παιχνίδια!

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