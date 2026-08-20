Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρήκε τα γκολ που χρειαζόταν στο δεύτερο ημίχρονο και απέφυγε τη γκέλα στην πρεμιέρα, αφού λύγισε με 2-0 τη Μάλαγα και έκανε ιδανική πρεμιέρα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορεί να τα χρειάστηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στην σκληροτράχηλη Μάλαγα, αλλά βρήκε τη λύση στο δεύτερο ημίχρονο και με το τελικό 2-0 μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν στη La Liga.

Για 70 λεπτά βέβαια, οι Μαδριλένοι προβληματίστηκαν. Δεν μπορούσαν βνα βρουν το γκολ απέναντι στους φιλοξενούμενους και το 0-0 άρχισε να μεταφέρει άγχος στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο», το οποίο είχε την τιμή να φιλοξενήσει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που παρουσίασαν οι Αργεντίνοι της Ατλέτικο πριν τη σέντρα.

Τελικά τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Λι Κανγκ Ιν στο 70΄και λύτρωσε τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι βρήκαν ακόμα ένα γκολ από τον Μπαένα στο 82΄και κλείδωσαν το τρίποντο στην πρεμιέρα.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Ντομίνγκες (46΄Γιορέντε), Λε Νορμάν, Χάνκο, Μαρτίνες, Κόκε (78΄Χιούλμαντ), Ορτίζ (57΄Μπαένα), Μαρτίν (57΄Λι-Κανγκ-Ιν), Μπάριος, Μεντόθα (57΄Σιμεόνε), Λούκμαν