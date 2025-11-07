Το πρόγραμμα των ημιτελικών στο Hellenic Championship θ' ανοίξει ο ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στους ημιτελικούς του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, λαμβάνοντας μέρος στο 199ο ημιτελικό της καριέρας του.

Τζόκοβιτς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

Αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο Γιάνικ Χάνφμαν. Ο Γερμανός τενίστας μπήκε ως qualifier στο κυρίως ταμπλό και το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στον 38χρονο θρύλο του τένις.

Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται στις 17:00 και θα γίνει στο κεντρικό court του Telekom Center Athens. Το κανάλι που θα μεταδόσει τον πρώτο ημιτελικό του προγράμματος θα είναι το Novasports 6.

Σημειώνεται πως ο επόμενος ημιτελικός ανάμεσα σε Σεμπάστιαν Κόρντα και Λορέντσο Μουζέτι θα αρχίσει περίπου στις 19:00 με τη μετάδοση να γίνεται από το ίδιο κανάλι.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube