Τζόκοβιτς: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ημιτελικού του
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στους ημιτελικούς του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, λαμβάνοντας μέρος στο 199ο ημιτελικό της καριέρας του.
Τζόκοβιτς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»
Αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο Γιάνικ Χάνφμαν. Ο Γερμανός τενίστας μπήκε ως qualifier στο κυρίως ταμπλό και το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό κόντρα στον 38χρονο θρύλο του τένις.
Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται στις 17:00 και θα γίνει στο κεντρικό court του Telekom Center Athens. Το κανάλι που θα μεταδόσει τον πρώτο ημιτελικό του προγράμματος θα είναι το Novasports 6.
Σημειώνεται πως ο επόμενος ημιτελικός ανάμεσα σε Σεμπάστιαν Κόρντα και Λορέντσο Μουζέτι θα αρχίσει περίπου στις 19:00 με τη μετάδοση να γίνεται από το ίδιο κανάλι.
Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.