Στα ημιτελικά του Hellenic Championship προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς προσφέροντας ακόμη μία... παράσταση στο ελληνικό κοινό με την επικράτησή του επί του Νούνο Μπόρχες με 7-6(1), 6-4.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έλαβε μέρος στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship για να κάνει... πλάκα! Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-6(1), 6-4 του Νούνο Μπόρχες και προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ένας αγώνας αρκετά ανταγωνιστικό με τους δύο τενίστες να έχουν υψηλά ποσοστά πίσω από το σερβίς τους, το οποίο τους επέτρεψε να μην δώσουν πολλές ευκαιρίες για break point ο ένας στον άλλων. Το ελληνικό κοινό ευχαριστήθηκε υψηλού επιπέδου τένις, με τον Νόλε να είναι ο νικητής και ένας εκ των ημιφιναλίστ του τουρνουά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να σερβίρει. Ο Σέρβος διατηρήθηκε στο game και στο αμέσως επόμενο βρήκε την ευκαιρία για να σπάσει το σερβίς του Νούνο Μπόρχες. Ο Πορτογάλος είχε... απάντηση και κατάφερε να μη δεχθεί σπάσιμο στο σερβίς του.

Αυτή ήταν η έκβαση του σετ, με αποτέλεσμα οι διαφορές των δύο τενιστών να λυθούν στο tie-break. Εκεί, ο Τζόκοβιτς πραγματοποίησε... μονόλογο καθώς επέτρεψε στον αντίπαλό του μόνο έναν πόντο. Έτσι με το 7-6(1), ο 38χρονος τενίστας πήρε το προβάδισμα στο ματς.

Παρόμοια εκκίνηση είχε και το δεύτερο σετ! Τζόκοβιτς και Μπόρχες κρατήθηκαν πίσω από τα σερβίς τους έως το 6ο game (3-3). Τότε ο Τζόκοβιτς βρήκε διπλό break point, το οποίο εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το break (4-3). O Νο.1 του ταμπλό συνόδευσε το break με hold για το 5-3 και χωρίς να δεχθεί κάποια απειλή διπλασίασε τα σετ του (6-4) για να πάρει τη νίκη - πρόκριση στην τετράδα του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Ο αντίπαλος του Τζόκοβιτς θα προκύψει από τον αγώνα που κλείνει το πρόγραμμα στο μονό ανάμεσα στους Μάρκος Χιρόν και Γιάνικ Χάνφμαν.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube