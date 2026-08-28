ΟΦΗ: «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει…» στην πτήση της επιστροφής και θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο
Ιστορικές στιγμές ζει η Κρήτη. Ο ΟΦΗ βρίσκεται στη League Phase του Europa League καθώς επικράτησε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία και με συνολικό σκορ 5-0 πήρε την πρόκριση.
Κατά την πτήση της επιστροφής στο Ηράκλειο, ακούστηκε από τα ηχεία του αεροπλάνου το τραγούδι «ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει…» ενώ ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είπε: «Μας κάνατε υπερήφανους, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες».
Φυσικά οι παίκτες έδωσαν τον ρυθμό και έστησαν το δικό τους… πάρτι με τραγούδια κατά τη διάρκεια της πτήσης με μπροστάρη τον Ταξιάρχη Φούντα. Κατά τη άφιξη της αποστολής στο Ηράκλειο, τους περίμενε όλους άλλη μία έκπληξη καθώς περίπου 100 οπαδοί της ομάδας υποδέχθηκαν το τεχνικό τιμ και τους παίκτες λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα.
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