Τζόκοβιτς: To απόγευμα της Πέμπτης (6/11) η αναμέτρηση του στο Hellenic Championship
Στα προημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τους διοργανωτές ν' ανακοινώνουν την ώρα που θα παίξει την Πέμπτη (6/11).
Ο Σέρβος τενίστας θα παίξει κόντρα στον Νούνο Μπόρχες για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του αθηναϊκού τουρνουά. Το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης αναμένεται στις 18:00 το απόγευμα με τη μετάδοση του ματς να γίνεται από το Novasports 6.
Σημειώνεται πως οι διοργανωτές, πέρα από την ώρα της αναμέτρησης του 38χρονου αθλητή, έχουν κάνει γνωστό πως όλα τα εισιτήρια έως το τέλος του τουρνουά θα έχουν έκπτωση 20%.
