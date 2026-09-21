Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε στην αντεπίθεση μετά τα όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου του πρόσφατου μαδριλένικου ντέρμπι.

Μπορεί τα πρωταθλήματα να μπήκαν στον πάγκο λόγω εθνικών ομάδων, εντούτοις στην Ισπανία ακόμα γίνεται πολύς λόγος για τα όσα ειπώθηκαν από τον Ζοσέ Μουρίνιο μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ατλέτικο. Ο Πορτογάλος προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας εκτυπωμένες δύο φάσεις για τις οποίες ζήτησε κόκκινη κάρτα η ομάδα του, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Κάτι που έφερε την απάντηση των Ροχιμπλάνκος, που μέσω διαρροής ζήτησαν να σταματήσει η «παρενόχληση των διαιτητών»! Στο Μετροπολιτάνο θεωρούν ότι τα παράπονα των Μερένγκες δεν έχουν βάση και πως οι συμπολίτες δεν θα έπρεπε να σχολιάζουν θέματα διαιτησίας, καθώς, σύμφωνα με τους ιθύνοντες της Ατλέτικο, η Ρεάλ έχει ευνοηθεί σε πολλά μεταξύ τους ντέρμπι στο παρελθόν.

Μάλιστα, από πλευράς Ατλέτικο υπήρξε και κινητοποίηση στα social media, καθώς δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με έναν εκτυπωτή να παράγει μία κόλλα Α4 όπου διακρίνεται ο Μουρίνιο με το χαρτί του και η φράση «σταματήστε να παρενοχλείτε τους διαιτητές»!