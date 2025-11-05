Εκπτώσεις στα εισιτήρια του τουρνουά έως το τέλος του ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Hellenic Championship...

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση για την προσέλκυση του κοινού στο Telekom Center Athens προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ανακοινώνοντας εκπτώσεις σε όλα τα εισιτήρια έως για όλες τις ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, για τις υπόλοιπες ημέρες του τουρνουά οι ενδιαφέροντες για αγορά εισιτηρίου θα έχουν έκπτωση 20% σε όλες τα εισιτήρια. Αυτό θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster, μέσω της οποίας οι θεαρές θα επιλέγουν τα εισιτήρια και πριν την ολοκλήρωση της αγοράς θα τοποθετούν έναν κωδικό για να λάβουν την έκπτωση.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Η ανακοίνωση του Hellenic Championship

«Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ανακοινώνει ειδική προσφορά εισιτηρίων για όλους τους αγώνες έως και την ολοκλήρωση του τουρνουά, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Όλα τα εισιτήρια διατίθενται με έκπτωση 20%, ενώ τα παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών έχουν δωρεάν είσοδο.

Ζήστε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας διοργάνωσης ATP που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 31 χρόνια, παρακολουθώντας τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό στο TELEKOM CENTER Athens.

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας με τον κωδικό ATP20 στο events.ticketmaster.gr».

