Σο πρόγραμμα της Τετάρτης (5/11) για το Hellenic Championship ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σταν Βαβρίνκα και Λορέντζο Μουζέτι. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς.

Τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά θα προκύψουν στο τέλος της πέμπτης ημέρας του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και η αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα με τον Λορέντζο Μουζέτι να ξεχωρίζει.

Ο Ελβετός τενίστας πέτυχε μία μεγάλη πρόκριση στον πρώτο γύρο, επικρατώντας του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 2-6, 7-6(5), 7-5 με μία μεγάλη ανατροπή. Με τη νίκη αυτή ο Stan The Man θα διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης που λαμβάνει χώρα στο Telekom Center Athens.

Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη στις 18:00 το απόγευμα και η μετάδοσή της θα γίνει από το Novasports 6.

