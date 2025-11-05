Hellenic Championship: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς Βαβρίνκα - Μουζέτι
Τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά θα προκύψουν στο τέλος της πέμπτης ημέρας του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και η αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα με τον Λορέντζο Μουζέτι να ξεχωρίζει.
Ο Ελβετός τενίστας πέτυχε μία μεγάλη πρόκριση στον πρώτο γύρο, επικρατώντας του Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ με 2-6, 7-6(5), 7-5 με μία μεγάλη ανατροπή. Με τη νίκη αυτή ο Stan The Man θα διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης που λαμβάνει χώρα στο Telekom Center Athens.
Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη στις 18:00 το απόγευμα και η μετάδοσή της θα γίνει από το Novasports 6.
