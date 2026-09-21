Παναθηναϊκός: Ο Ολισαντέμπε ξανά στα γήπεδα!
Κι όμως, στα 47 του ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε επιστρέφει στα γήπεδα! Ο άλλοτε διεθνής με την Πολωνία και πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια, καθώς συμφώνησε με την KS Kłopotów-Osiek, ερασιτεχνική ομάδα της 8ης κατηγορίας στην Πολωνία, σε μια μεταγραφή που δύσκολα περνά απαρατήρητη.
Η επιστροφή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μέχρι πρόσφατα ο ίδιος δήλωνε ότι δεν είχε πρόθεση να ασχοληθεί ξανά με το ποδόσφαιρο. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του, είχε στραφεί σε επενδύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, χωρίς να τον ενδιαφέρει η προπονητική ή οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση με το άθλημα.
Τελικά, η σχέση του με το ποδόσφαιρο φαίνεται πως δεν είχε τελειώσει οριστικά. Ο 47χρονος επιθετικός είχε ήδη επαφή με την KS Kłopotów-Osiek, καθώς πριν από μερικούς μήνες είχε επισκεφθεί την περιοχή για εκδήλωση και συνάντηση με νεαρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας.
Πλέον, ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια, αυτή τη φορά σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική διαδρομή.
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