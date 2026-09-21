Super League 2: Ο ΠΑΟΚ Β' «λύγισε» τον Νέστο, ο Πανθρακικός άφησε στο μηδέν τη Νίκη Βόλου
Με δυο «άσους» ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' πήρε το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν, καθώς υπέταξε τον Νέστο Χρυσούπολης στις Σέρρες με 2-1, ενώ από την πλευρά του ο Πανθρακικός νίκησε στο φινάλε τη Νίκη Βόλου με 1-0 και την άφησε ουραγό δίχως βαθμό!
Μετά το τέλος της αγωνιστικής η μοναδική «απόλυτη» είναι η πρωτοπόρος Μαρκό, ενώ δεν έχουν κάνει ακόμα ήττα η ΑΕΛ, ο Πανιώνιος, ο Πανθρακικός και η Ελλάς Σύρου.
ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Νέστου Χρυσούποπολης με 2-1 και έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Καβάλας.
Οι Ασπρόμαυροι προηγήθηκαν στο 43ο λεπτό, όταν ο Μπέρδος σέντραρε, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και ο Απιατσιόνακ την έσπρωξε στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, προσωρινά, με τον Τριμμάτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
Η ομάδα του Πονζ ανέκτησε το προβάδισμα στο 80', όταν ο Τσοπούρογλου έβγαλε τη σέντρα και ο Κοσίδης με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος (72′ Στύλος), Γκαλεάνο (46′ Κανίς), Ικομπόνγκ (72′ Τσιφούτης), Σιφναίος (88′ Ελευθεριάδης)
Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (46′ Σαπουντζής), Τότσκα (65′ Τοπαλίδης), Στοΐλκοβιτς (65′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Μπαλτάς (82′ Γιακουμάκης), Τριμμάτης, Παντεκίδης, Σάμπλγιτς, Λυμπεράκης
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0
Την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος έκανε η Νίκη Βόλου. Οι Θεσσαλοί μετά τους αγώνες με Athens Kallithea και Ολυμπιακό Β' έχασαν και στην Κομοτηνή, καθώς ο Πανθρακικός επικράτησε με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς.
Η ομάδα της Θράκης ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε το γκολ που άξιζε στο 85ο λεπτό. Ο Σαραντίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξία και ο Νότας με πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς (71′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (90′ Γιανναράκης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης (80′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Πατρόνι (71′ Ζώνιος), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδης), Νότας
Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (60′ Ρινγκ), Κιβρακίδης (77′ Πολέτο), Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έππας (54′ Πανικίδης), Ομοενγκά (60′ Πλέγας), Τζίμας, Παμλίδης, Λουκίνας (59′ Μάντζης)
Super League 2
Αποτελέσματα 3ης αγωνιστική
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0
- Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4
- Αστέρας Β' AKTOR - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
- Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 2-1
- Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4
- ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ 0-4
- Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0
- ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Βαθμολογία
- Μαρκό 9
- Ελλάς Σύρου 7
- ΑΕΛ 7
- Πανθρακικός 7
- Πανιώνιος 7
- Athens Kallithea 6
- ΠΑΟΚ Β' 4
- Ολυμπιακός Β' 4
- Νέστος Χρυσούπολης 4
- Πανσερραϊκός 3
- Αστέρας Β' AKTOR 3
- Ανάγεννηση Καρδίτσας 2
- Απόλλων Καλαμαριάς 1
- Ζάκυνθος 1
- ΠΑΣ Πύργος 1
- Νίκη Βόλου 0
Επόμενη αγωνιστική (3η)
- Athens Kallithea – Αστέρας B' AKTOR
- ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β'
- Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β'
- Πανιώνιος – Ζάκυνθος
- Μαρκό – Πανθρακικός
- Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης
- Απόλλων Καλαμαριάς – Αναγέννηση Καρδίτσας
- Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος
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