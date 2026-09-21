Ο ΠΑΟΚ Β' πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στην τρέχουσα Super League 2, καθώς επικράτησε του Νέστου με 2-1. Ο Πανθρακικός νίκησε με 1-0 και άφησε δίχως βαθμό τη Νίκη Βόλου.

Με δυο «άσους» ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' πήρε το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν, καθώς υπέταξε τον Νέστο Χρυσούπολης στις Σέρρες με 2-1, ενώ από την πλευρά του ο Πανθρακικός νίκησε στο φινάλε τη Νίκη Βόλου με 1-0 και την άφησε ουραγό δίχως βαθμό!

Μετά το τέλος της αγωνιστικής η μοναδική «απόλυτη» είναι η πρωτοπόρος Μαρκό, ενώ δεν έχουν κάνει ακόμα ήττα η ΑΕΛ, ο Πανιώνιος, ο Πανθρακικός και η Ελλάς Σύρου.

ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Νέστου Χρυσούποπολης με 2-1 και έφτασε τους 4 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα της Καβάλας.

Οι Ασπρόμαυροι προηγήθηκαν στο 43ο λεπτό, όταν ο Μπέρδος σέντραρε, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή και ο Απιατσιόνακ την έσπρωξε στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, προσωρινά, με τον Τριμμάτη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε φάση διαρκείας έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Η ομάδα του Πονζ ανέκτησε το προβάδισμα στο 80', όταν ο Τσοπούρογλου έβγαλε τη σέντρα και ο Κοσίδης με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Μπέρδος (72′ Στύλος), Γκαλεάνο (46′ Κανίς), Ικομπόνγκ (72′ Τσιφούτης), Σιφναίος (88′ Ελευθεριάδης)

Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (46′ Σαπουντζής), Τότσκα (65′ Τοπαλίδης), Στοΐλκοβιτς (65′ Μαϊδανός), Θωμαΐδης (46′ Τουτόντα), Μπαλτάς (82′ Γιακουμάκης), Τριμμάτης, Παντεκίδης, Σάμπλγιτς, Λυμπεράκης

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0

Την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος έκανε η Νίκη Βόλου. Οι Θεσσαλοί μετά τους αγώνες με Athens Kallithea και Ολυμπιακό Β' έχασαν και στην Κομοτηνή, καθώς ο Πανθρακικός επικράτησε με 1-0 και έφτασε τους 7 βαθμούς.

Η ομάδα της Θράκης ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρήκε το γκολ που άξιζε στο 85ο λεπτό. Ο Σαραντίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξία και ο Νότας με πλασέ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Πανθρακικός (Γεωργιάδης): Σγουρής, Λαρέα, Βουτσάς (71′ Παπακωνσταντίνου), Τσίλεμ (90′ Γιανναράκης), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης (80′ Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Πατρόνι (71′ Ζώνιος), Γκορντεζιάνι (71′ Σαραντίδης), Νότας

Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (60′ Ρινγκ), Κιβρακίδης (77′ Πολέτο), Βαφέας, Πασαλίδης, Χάμοντ, Έππας (54′ Πανικίδης), Ομοενγκά (60′ Πλέγας), Τζίμας, Παμλίδης, Λουκίνας (59′ Μάντζης)

Super League 2

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4

Αστέρας Β' AKTOR - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4

ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ 0-4

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 1-0

ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Βαθμολογία

Μαρκό 9 Ελλάς Σύρου 7 ΑΕΛ 7 Πανθρακικός 7 Πανιώνιος 7 Athens Kallithea 6 ΠΑΟΚ Β' 4 Ολυμπιακός Β' 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 Πανσερραϊκός 3 Αστέρας Β' AKTOR 3 Ανάγεννηση Καρδίτσας 2 Απόλλων Καλαμαριάς 1 Ζάκυνθος 1 ΠΑΣ Πύργος 1 Νίκη Βόλου 0

Επόμενη αγωνιστική (3η)