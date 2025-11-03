Hellenic Championship: Ξεσηκώθηκε το Telekom Center Athens στο match point του Βαβρίνκα (vid)
Με μεγάλη νίκη στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ο Σταν Βαβρίνκα πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Ο Ελβετός τενίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο όπου θα παίξει κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι την Τετάρτη (5/11).
Στην αναμέτρηση ο κόσμος ήταν ξεκάθαρα με το μέρος του Ελβετού τενίστα, κάτι το οποίο γινόταν αντιληπτό σε κάθε ευκαιρία. Αυτό συνέβη και στον τελευταίο πόντο του ματς, όπου ο 40χρονος με ένα δυνατό backhand δυσκόλεψε τον αντίπαλό του αναγκάζοντας το σε λάθος.
Δείτε τον τελευταίο πόντο του Σταν Βαβρίνκα που ξεσήκωσε τον κόσμο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.