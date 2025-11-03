O Σταν Βαβρίνκα πήρε τη νίκη κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ, με τον τελευταίο του πόντο στο ματς να ξεσηκώνει τον κόσμο που παρευρέθηκε στο Telekom Center Athens...

Με μεγάλη νίκη στον πρώτο γύρο του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ο Σταν Βαβρίνκα πέρασε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Ο Ελβετός τενίστας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο όπου θα παίξει κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι την Τετάρτη (5/11).

Στην αναμέτρηση ο κόσμος ήταν ξεκάθαρα με το μέρος του Ελβετού τενίστα, κάτι το οποίο γινόταν αντιληπτό σε κάθε ευκαιρία. Αυτό συνέβη και στον τελευταίο πόντο του ματς, όπου ο 40χρονος με ένα δυνατό backhand δυσκόλεψε τον αντίπαλό του αναγκάζοντας το σε λάθος.