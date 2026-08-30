Επίσημο: Στην Τσέλσι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο, με την Τσέλσι να τον «δένει» με συμβόλαιο έως το 2028.

Η Τσέλσι επισημοποίησε την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή για την ενίσχυσή της κάτω από τα δοκάρια. Ο 33χρονος Αργεντινός γκολκίπερ, πρωταθλητής κόσμου το 2022 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπλε, το οποίο θα εκπνεύσει το 2028.

Το κόστος της μεταγραφής του ανήλθε στα 8,8 εκατομμύρια ευρώ, με τον «Ντίμπου» να αλλάζει ποδοσφαιρική «στέγη» καθώς είχε υποχωρήσει ως δεύτερη επιλογή της Άστον Βίλα μετά την άφιξη του Ιάπωνα γκολκίπερ, Ζάιον Σουζούκι, από την Πάρμα. Στην Τσέλσι φυσικά θα υπολογίζεται ως βασική μονάδα για την αρχική ενδεκάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Μαρτίνες αποτελούσε μέλος των Villans από το 2020, καταγράφοντας συνολικά 256 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βίλα πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ, κλείνοντας έτσι με έναν τίτλο τον επιτυχημένο κύκλο του στον σύλλογο πριν κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.