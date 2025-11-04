Μία έντονη συναισθηματική στιγμή είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά το τέλος του ματς με τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, όταν στα μάτριξ προβλήθηκε ένα μίνι βίντεο στη μνήμη του τενιστικού πατέρα του, Νίκι Πίλιτς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μετά το βίντεο που προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου στη μνήμη του τενιστικού πατέρου του, Νίκι Πίλιτς.

Ο Κροάτης προπονητής έφυγε από τη ζωή πριν λίγες εβδομάδες, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship να τον τιμούν έπειτα το τέλος του ματς που έπαιξε ο Σέρβος.

Σημειώνεται πως ο Σέρβος τενίστας βρίσκεται στα προημιτελικά του τουρνουά. Επικράτησε του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-1 και επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Έλιοτ Σπιτσίρι - Νούνο Μπόρχες.

Το βίντεο με την έντονη συναισθηματική στιγμή του Τζόκοβιτς

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube