Τζόκοβιτς: Τα δάκρυά του μετά το βίντεο στη μνήμη του τενιστικού πατέρα του, Νίκι Πίλιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μετά το βίντεο που προβλήθηκε στα μάτριξ του γηπέδου στη μνήμη του τενιστικού πατέρου του, Νίκι Πίλιτς.
Ο Κροάτης προπονητής έφυγε από τη ζωή πριν λίγες εβδομάδες, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship να τον τιμούν έπειτα το τέλος του ματς που έπαιξε ο Σέρβος.
Σημειώνεται πως ο Σέρβος τενίστας βρίσκεται στα προημιτελικά του τουρνουά. Επικράτησε του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-1 και επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Έλιοτ Σπιτσίρι - Νούνο Μπόρχες.
Το βίντεο με την έντονη συναισθηματική στιγμή του Τζόκοβιτς
Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
