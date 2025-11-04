O Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο και προκρίθηκε στα προκριματικά της διοργάνωσης. Η μέρα του επόμενου αγώνα του στο Hellenic Championship...

Μία θέση στην οκτάδα του Hellenic Championship έκλεισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, επικρατώντας του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-1, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Αυτό σημαίνει πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς θ' αγωνιστεί ξανά μπροστά στο ελληνικό κοινό την Πέμπτη (6/11), όπου είναι προγραμματισμένοι οι προημιτελικοί του τουρνουά.

Επόμενος αντίπαλος του 38χρονου Σέρβου τενίστα θα είναι ο νικητής της αναμέτρηση Έλιορ Σπιρίτσι - Νούνο Μπόρχες.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube