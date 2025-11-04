Στις εξέδρες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τένις βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος...

Μετά τον Τι Τζέι Σορτς, ακόμη ένας άνθρωπος του μπάσκετ παρευρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει τένις στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιο. Ο ίδιος πήρε θέση στις κερκίδες του γηπέδου για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του κεντρικού court, το οποίο άνοιξε με την αναμέτρηση του Μακένζι ΜακΝτόναλντ με τον Τόμας Μαρτίν Ετσεβερί για τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας του θεσμού περιλαμβάνει το ματς του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Αλεχάντρο Ταμπίλο. Το σερβίς του ματς αναμένεται να γίνει στις 18:00 και τη μετάδοση θα κάνει το Novasports 6.

Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta