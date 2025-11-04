Τζόκοβιτς: Το κάλεσμα στον κόσμο για το ματς του στο Hellenic Championship

Δημήτρης Μύτικας
Τζόκοβιτς, Hellenic Championship
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μέσω του προσωπικού του λογαριασμού κάλεσε το ελληνικό κοινό να παρευρεθεί στο Telekom Center Athens για να δει από κοντά την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship.

Μετά τον Σταν Βαβρίνκα, ο οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ήρθε η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας θα κάνει τη πρεμιέρα του στο ελληνικό τουρνουά το απόγευμα της Τρίτης (4/11) και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αντίπαλός του ο Αλεχάντρο Ταμπίλο, ο οποίος στον πρώτο γύρο επικράτησε του Άνταμ Ουάλτον.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Νόλε θα παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό για τουρνουά της ATP και γι' αυτό θέλει να είναι μία αξέχαστη αναμέτρηση. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram o 38χρονος κάλεσε το κοινό της Αθήνας να παρευρεθεί στο Telekom Center Athens, γράφοντας «Idemo» που στα σερβικά σημαίνει «πάμε».

Τζόκοβιτς, Αθήνα, τουρνουά

Η δημοσίευση του Νόβακ Τζόκοβιτς

Τζόκοβιτς

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

