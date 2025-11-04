Τζόκοβιτς: Το κάλεσμα στον κόσμο για το ματς του στο Hellenic Championship
Μετά τον Σταν Βαβρίνκα, ο οποίο ξεσήκωσε τον κόσμο στο Telekom Center Athens στην πρεμιέρα του στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ήρθε η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος τενίστας θα κάνει τη πρεμιέρα του στο ελληνικό τουρνουά το απόγευμα της Τρίτης (4/11) και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αντίπαλός του ο Αλεχάντρο Ταμπίλο, ο οποίος στον πρώτο γύρο επικράτησε του Άνταμ Ουάλτον.
Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Νόλε θα παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό για τουρνουά της ATP και γι' αυτό θέλει να είναι μία αξέχαστη αναμέτρηση. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram o 38χρονος κάλεσε το κοινό της Αθήνας να παρευρεθεί στο Telekom Center Athens, γράφοντας «Idemo» που στα σερβικά σημαίνει «πάμε».
Η δημοσίευση του Νόβακ Τζόκοβιτς
