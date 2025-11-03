Παρών στις κερκίδες του Telekom Center Athens είναι ο Τι Τζέι Σορτς για να παρακολουθήσει τένις...

Το Telekom Center Athens, η φυσική έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού έχει μετατραπεί σε γήπεδο τένις, φιλοξενώντας τους αγώνες του Vanda Pharmaceuticlas Hellenic Championship.

Στις κερκίδες του σταδίου βρέθηκε ο Τι Τζέι Σορτς, για να παρακολουθήσει κάποιες από τις αναμετρήσεις του προγράμματος της Δευτέρας (3/11). Ο άσος των «πράσινων» στον ελεύθερό του χρόνο αποφάσισε να παρακολουθήσει τένις, κάνοντας ξεκάθαρο πως είναι θιασώτης του αθλήματος.

Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη (5/11) θα δώσει έναν απαιτητικό παιχνίδι στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

