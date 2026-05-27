Ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές επαφές με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ξεχωρίσει από την ελληνική αγορά.

Λίγο πολύ, είναι γνωστά τα ονόματα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απασχολούν τον Άρη καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια στην επιλογή αυτών. Ξεκινώντας από το επίπεδο ποιότητας του καθενός και καταλήγοντας στις οικονομικές προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής όμως, πέραν μιας προεργασίας που προηγήθηκε μέσα από τις τηλεφωνικές επαφές, οι «κίτρινοι» δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία των ουσιαστικών συζητήσεων. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Ταξιάρχη Φούντα για τον οποίον υπάρχει ένα… διαχρονικό ενδιαφέρον.

Ο Άρης είχε επιχειρήσει την απόκτησή του και το περασμένο καλοκαίρι, τότε όμως ο ποδοσφαιριστής είχε δέσμευση με τον ΟΦΗ ο οποίος απαιτούσε αποζημίωση (περίπου) 1.000.000 ευρώ. Κι έτσι, όσο εύκολα άνοιξε η υπόθεση του Έλληνα επιθετικού, το ίδιο εύκολα έκλεισε κιόλας. Στα τέλη του Ιούνη, ο Φούντας μένει ελεύθερος από τους Κρητικούς, ήδη όμως έχει στα χέρια του πρόταση για την υπογραφή νέας συμφωνίας. Το ότι δεν την έχει αποδεχθεί φανερώνει την επιλογή εξέτασης κι άλλων προτάσεων όπως και η παροχή χρόνου έως την τελική απόφαση. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής γνωρίζει το ενδιαφέρον του Άρη αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ουσιαστική κουβέντα.

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του Γιώργου Αθανασιάδη, τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει καθώς εκκρεμεί η επικοινωνία του Άρη με τον έμπειρο τερματοφύλακα. Προς το παρόν υπάρχει η απόρριψη της αρχικής πρότασης των «κίτρινων» για νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών, τους οποίους παρακολουθεί ο Άρης και οι οποίοι έχουν δέσμευση με άλλες ομάδες. Μία από αυτές είναι του Μανώλη Σιώπη ο οποίος έχει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ακόμη και στο ενδεχόμενο πρόωρου διαζυγίου με τους «πράσινους» ο διεθνής μέσος έχει ως προτεραιότητα το εξωτερικό, γεγονός το οποίο αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο δυσκολίας της υπόθεσης.