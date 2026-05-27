Την ανθρώπινή του πλευρά έδειξε για ακόμη μια φορά ο Μάριος Ηλιόπουλος, με μια δωρεά που έκανε σε αντικαρκινικό ίδρυμα.

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης γνωστής ναυτιλιακής εταιρίας, αποφάσισε να δωρίσει περί τις 350 χιλιάδες ευρώ στο ίδρυμα The Hippocratic Cancer Research Foundation, που δραστηριοποιείται στη μάχη κατά του καρκίνου και έχει έδρα το Σικάγο.

Όπως προκύπτει, η δωρεά αφορά ενίσχυση προγραμμάτων έρευνας και θεραπείας ασθενών σε κορυφαίο αντικαρκινικό ίδρυμα του Σικάγου, το οποίο εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών και στη στήριξη οικογενειών που δοκιμάζονται από τη νόσο. Με αυτή του την κίνηση ο κ. Ηλιόπουλος για ακόμη μια φορά δείχνει την ευαισθησία και το μεγάλο ενδιαφέρον του για την κοινωνία.