Μετά από απόφαση του Εφετείου, η ΕΟΚ υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση ύψους περίπου 200.000 ευρώ στον Θανάση Σκουρτόπουλο για την υπόθεση παράνομης καταγγελίας του συμβολαίου του.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ύψους περίπου 200.000 ευρώ στον πρώην Ομοσπονδιακό προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλο, έπειτα από απόφαση του Εφετείου, το οποίο δικαίωσε πλήρως τον τεχνικό για την υπόθεση της παράνομης καταγγελίας του συμβολαίου του. Η υπόθεση αφορά τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, το φθινόπωρο του 2021.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Σκουρτόπουλος είχε υπογράψει την άνοιξη του 2021 διετή επέκταση της σύμβασής του, που είχε κατατεθεί και στην Εφορία, με σκοπό να συνεχίσει το έργο του στα προκριματικά «παράθυρα» και να βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Ανδρών στα μεγάλα τουρνουά της διετίας 2022-23 (EuroBasket και Παγκόσμιο Κύπελλο) ή εναλλακτικά να αναλάβει την εθνική νέων. Η νέα διοίκηση της ΕΟΚ, ωστόσο, δεν αναγνώρισε τη συγκεκριμένη συμφωνία, επικαλούμενη ότι είχε υπογραφεί από «διοίκηση ειδικού σκοπού» και πρότεινε στον προπονητή συμβιβαστική λύση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

Μετά την άρνηση του Σκουρτόπουλου, η Ομοσπονδία προχώρησε σε καταγγελία του συμβολαίου, γεγονός που οδήγησε τον τεχνικό στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας δεδουλευμένα και αποζημίωση απόλυσης. Παράλληλα, το τιμόνι της Εθνικής Ομάδας πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Ιτούδη μετά το μεταβατικό στάδιο με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο στον πάγκο. Το Πρωτοδικείο είχε αρχικά απορρίψει το αίτημά του υποστηρίζοντας την πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου, ωστόσο το Εφετείο, με πρόσφατη απόφασή του, ανέτρεψε πλήρως την πρωτόδικη κρίση, χαρακτηρίζοντας τη λύση της συνεργασίας παράνομη και καταχρηστική.

Σύμφωνα με τη νέα δικαστική απόφαση, η ΕΟΚ υποχρεούται να καταβάλει στον Σκουρτόπουλο ποσό που αντιστοιχεί στους μισθούς της διετούς σύμβασης, καθώς και πρόσθετη αποζημίωση για ηθική βλάβη, ανερχόμενο συνολικά σε περίπου 200.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστέα ως προς το εργατικό σκέλος, ενώ η Ομοσπονδία έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο ζητώντας αναστολή εκτέλεσης, κάτι που απορρίφθηκε.

Στο σκεπτικό της αίτησης αναστολής, η ΕΟΚ υποστήριξε ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης θα προκαλούσε οικονομική δυσχέρεια, επικαλούμενη περιορισμό για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε δεκτός, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η Ομοσπονδία διαθέτει σταθερές πηγές χρηματοδότησης από κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες και φυσικά από την πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας στο EuroBasket 2025 (500 χιλιάδες), όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η υπόθεση θα κριθεί τελεσίδικα στον Άρειο Πάγο όπου προσέφυγε η ΕΟΚ. Ωστόσο, η σημερινη απόφαση του Εφετείου είναι πλέον άμεσα εκτελεστέα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και η πιθανότητα διακανονισμού με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, η ΕΟΚ οφείλει εντός τριών ημερών να καταβάλει σημαντικό μέρος της οφειλής, διαφορετικά ο Σκουρτόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις μέσω τραπεζών. Η υπόθεση Σκουρτόπουλου δεν αποτελεί τη μοναδική εκκρεμότητα της Ομοσπονδίας στα εργατικά δικαστήρια, καθώς υπάρχει κι άλλη υπόθεση που εκκρεμεί.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος διετέλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών την περίοδο 2018-2021 και είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως βοηθός προπονητή στις ομάδες των Φώτη Κατσικάρη και Κώστα Μίσσα. Οδήγησε την Εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019 και συνολικά κατέγραψε 18 νίκες και 5 ήττες σε επίσημα παιχνίδια. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ομάδες του Κατάρ, της Πολωνίας και τώρα βρίσκεται στη Μογγολία.