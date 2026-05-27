Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα παραμείνει στον πάγκο της Γουέστ Χαμ και την επόμενη σεζόν, παρά τον υποβιβασμό της ομάδας στη Τσάμπιονσιπ.

Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια και τη σεζόν 2011-2012 η ​​Γουέστ Χαμ επιστρέφει στην Τσάμπιονσιπ. Παρά τη νίκη της με 3-0 επί της Λιντς την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, τα «σφυριά» τερμάτισαν στη 18η θέση της Premier League, κάτι που σήμαινε τον υποβιβασμό από τα μεγάλα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα προς τους οπαδούς, το διοικητικό συμβούλιο του λονδρέζικου συλλόγου απολογήθηκε για τα αποτελέσματα της σεζόν και σκιαγράφησε το όραμα του: «Όταν επιστρέψουμε στην Premier League, ελπίζουμε τον Αύγουστο του 2027, θα είμαστε μια καλύτερη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ από κάθε άποψη, εντός και εκτός γηπέδου».

Ο προπηνητής της ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έφτασε στα μέσα της σεζόν για να αντικαταστήσει τον Γκράχαμ Πότερ, θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο και την επόμενη σεζόν, παρά τον υποβιβασμό, καθώς ο στόχος της διοίκησης των «σφυριών» είναι ένας: η άμεση επάνοδος στη Premier League.

«Συναντηθήκαμε με τον προπονητή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τη συνεχή δέσμευση του στον σύλλογο».

Η Γουέστ Χαμ δικαιολόγησε την παραμονή του Πορτογάλου τεχνικού στην ηγεσία επικαλούμενη πρόσφατες βελτιώσεις στα αποτελέσματα, τη συνοχή της ομάδας και τη νοοτροπία, ενώ για να «γλυκάνει» κάπως αυτόν τον υποβιβασμό, ανακοίνωσε έκπτωση 30% στα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν.