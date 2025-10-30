Ακυρώθηκε το event Τζόκοβιτς με Τσιτσιπά στο Ζάππειο
To προγραμματισμένο για το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) event ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Ζάππειο, τελικά δεν θα γίνει.
Η συνάντηση ανάμεσα στους δύο παίκτες, που θα λειτουργούσε ως προάγγελος για το Hellenic Championship, ακυρώθηκε από τους διοργανωτές για λόγους ασφαλείας.
Οι Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς θα εμφανίζονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Ζάππειο και οι φίλαθλοι θα είχαν την ευκαιρία να τους απολαύσουν σε ένα ξεχωριστό σόου.
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Telekom Center Athens, δύο ημέρες πριν από το Hellenic Championship, με το κυρίως ταμπλό να αρχίζει την Κυριακή (2/11).
