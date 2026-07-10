Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση των Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δυναμώνει το ρόστερ του, με την πιο πρόσφατη απόκτηση, να είναι αυτή του Ίζακ Μπόνγκα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χτίζει μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ωστόσο οι «πράσινοι», φροντίζουν να κοιτάξουν και την... επόμενη ημέρα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε την απόκτηση τριών Ελλήνων παικτών. Του Γιώργου Μακαρατζή, του Μανώλη Μουτάφη και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Τρεις επενδύσεις για το μέλλον, που ενισχύουν το ελληνικό στοιχείο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Στο πλαίσιο της μελλοντικής προοπτικής ενίσχυσης του ελληνικού της «κορμού», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση των Γιώργου Μακαρατζή, Μανώλη Μουτάφη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Πρόκειται για τρεις νεαρούς ταλαντούχους αθλητές, για τους οποίους η ομάδα μας θα εκπονήσει ένα πλάνο εξέλιξης και βελτίωσής τους μέσα από τον δανεισμό τους σε άλλες ομάδες.

Ο Γιώργος Μακαρατζής (19χρ.,1.88μ.) ήταν βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων Παίδων και Εφήβων και μάλιστα, στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2025 στο Βελιγράδι, ανακηρύχθηκε κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης με 7.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2025-2026 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α2 με το Λαύριο, όπου και μεταγράφηκε από την Ακαδημία ΔΕΚΑ (2023-25), με την οποία αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδος στους Εφήβους. Ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον Αστέρα Καβάλας, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ (2021-23).

Ο Μανώλης Μουτάφης (19χρ.,1.96μ.) αποτέλεσε επίσης βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων και την σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στο Λαύριο, προερχόμενος από την Ακαδημία ΔΕΚΑ. Την σεζόν 2024-2025 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στους Εφήβους με την ΔΕΚΑ και μάλιστα, ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της τελικής φάσης που έγινε στην Νάξο. Πρώτη του ομάδα ήταν ο Ηρόδοτος και ακολούθησε το Ηράκλειο ΟΑΑ, από όπου το καλοκαίρι του 2022 μετακινήθηκε στην Θεσσαλονίκη για την ΔΕΚΑ.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (19χρ., 1.92μ.) είναι γέννημα θρέμμα του Κ.Α.Ο. Χαλκιδικής , με τον οποίο έφτασε σε τελικές φάσεις Πανελληνίων Πρωταθλημάτων με τους Παίδες και τους Εφήβους, καθώς και στην προεπιλογή της Εθνικής μετά από δύο πολύ γεμάτες χρονιές στην National League 1. Μάλιστα, τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε 1ος σκόρερ του 3ου ομίλου. Το πρώτο μισό της περσινής χρονιάς (2025-26) τον βρήκε να αγωνίζεται στο Λαύριο, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στον ΚΑΟΧ».