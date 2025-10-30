To κάλεσμα του Τζόκοβιτς και τα ελληνικά του για το Hellenic Championship

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς από το Telekom Center Athens απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να δώσει το «παρών» στο Hellenic Championship.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο Telekom Center Athens, που έχει μετατραπεί σε γήπεδο τένις για τις ανάγκες του Hellenic Championship, που ξεκινά το Σάββατο (1/11) με τα προκριματικά.

Ο Σέρβος είναι το μεγάλο όνομα του τουρνουά και με βίντεο απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να βρεθεί και να γεμίσει την Telekom Center Athens για το 250άρι τουρνουά που θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου.

«Καλημέρα Ελλάδα», είπε στα ελληνικά αρχικά ο Τζόκοβιτς και συνέχισε στο μήνυμά του: «Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα και θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο είμαι και εγώ, και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά τουρνουά ύστερα από 30 χρόνια.

Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης».