Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029 και θα συνεχίσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει από πέρυσι για ακόμα τρία χρόνια.

Η πιο σημαντική είδηση μετά το νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ήταν η σημερινή, με την επέκταση και του συμβολαίου του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Και τα δύο με χρονική διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2029, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για την επόμενη τριετία στους κιτρινόμαυρους. Ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε από το περσινό καλοκαίρι όταν ο Ριμπάλτα άρχισε την ουσιαστική δουλειά ξεκινώντας από τα πιο κομβικό θέμα. Την επιλογή του προπονητή, με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ριμπάλτα είναι λιγομίλητος, αλλά δουλεύει ακατάπαυστα και ποιοτικά. Όλη μέρα με το κινητό στο χέρι, πάντα ενήμερος για τις εξελίξεις. Συνεχόμενες επαφές, ταχύτητα και εξυπνάδα. Γράφαμε πρόσφατα για την τεράστια σημασίας της παρουσίας ενός ανθρώπου όπως ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου στο κέντρο του ποδοσφαιρικου πρότζεκτ της ΑΕΚ. Ο Ριμπάλτα με το δικό του ξεχωριστό στυλ εμπνέει σιγουριά, η οποία επιβεβαιώνεται από την ποιότητα της δουλειάς του, έχοντας ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά του μέσα σε μια σεζόν.

Η «χημεία» με Ηλιόπουλο και Νίκολιτς

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η πρώτη και πιο σημαντική κίνησή του ήταν να επιλέξει τον Νίκολιτς στη θέση του προπονητή. Ήταν η κομβική κίνηση με την οποία ξεκίνησε η ΑΕΚ στη συνέχεια να χτίζεται πάνω σε στέρεες βάσεις, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να δείχνει εμπιστοσύνη τόσο στον Ριμπάλτα όσο και στον Νίκολιτς, ο οποίος τον κέρδισε για τα καλά από το πρώτο ραντεβού που είχαν κάνει οι τρεις άνδρες στο Βελιγράδι πριν την έναρξη της συνεργασίας τους.

Η «χημεία» την οποία ανέπτυξαν ο Ηλιόπουλος, με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς ήταν «κλειδί» για την επιτυχία της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, αλλά και για να υπάρχει ανάλογη συνέχεια. Άλλωστε ο ίδιος ο Ηλιόπουλος είχε σταθεί σε αυτό μιλώντας στον Νίκολιτς κατά την ανανέωση του συμβολαίου του, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά και αντίστοιχες εξελίξεις και με τον Ριμπάλτα. Όπως και συνέβη.

Το πρότζεκτ που χτίζει με τον Νίκολιτς

Εξ αρχής στο μυαλό του Ριμπάλτα υπήρχε ένα πλάνο τριών μεταγραφικών περιόδων όπως είχε πει πέρυσι το καλοκαίρι σε δηλώσεις από την Κύπρο πριν το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών με τον Άρη Λεμεσού. Η πρώτη ήταν η περσινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, η δεύτερη εκείνη που πέρασε τον Ιανουάριο και η τρίτη αυτή που διανύουμε κατά την οποία ο Ριμπάλτα ευελπιστεί να τελειοποιήσει το πρότζεκτ που είχε εξ αρχής στο μυαλό του μαζί με τον Νίκολιτς και στη συνέχεια να ανοίξει τον κύκλο για το επόμενο.

Το πρότζεκτ που είχαν οι δυο τους πέτυχε στην πρώτη του σεζόν και αυτό γιατί πέρα από την εξαιρετική τους συνεργασία, έγιναν και οι σωστές μεταγραφικές προσθήκες. Οι περισσότερες από αυτές που έκανε η ΑΕΚ πέτυχαν. Ο Ριμπάλτα με κινήσεις χωρίς κανείς να τον υποψιάζεται «χτύπαγε» και «χτυπάει» οπουδήποτε. Δεν τον πιάνεις σχεδόν ποτέ και αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά ατού για τον τρόπο που ολοκληρώνει και τα deals του προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα αποτυχίας που μπορεί να αυξάνεται σε περίπτωση δημοσιοποίησης μιας μεταγραφικής υπόθεσης πριν αυτή τελειώσει.

Οι μεγάλες δυνατότητές του στην αγορά

Ο Ριμπάλτα επιβεβαιώνει κάθε στιγμή πόσο δυνατός παίκτης είναι στην αγορά και αποδεικνύει τη δυναμική που μπορεί να δώσει σε ένα κλαμπ όπως η ΑΕΚ ένας άνθρωπος με τέτοιες άκρες στην ποδοσφαιρική βιομηχανία. Η μεγάλη του ατζέντα, οι γνωριμίες του, η εμπειρία του τόσα χρόνια σε κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο σε ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ζενίτ, η Πάρμα και η Μαρσέιγ στο παρελθόν είναι δεδομένα που κάνουν τη διαφορά, η οποία φαίνεται και στην πράξη.

Ο ίδιος πάντα απαιτητικός επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θέτοντας τον πήχη συνεχώς υψηλότερα, με στόχο η ΑΕΚ να παραμένει ανταγωνιστική. Έχοντας καλή πρόσβαση στην πληροφορία δουλεύει με τη δική του μέθοδο αποτελεσματικά και κλείνει το deal που συμφέρει την κατάλληλη στιγμή. Λειτουργώντας πάντα μέσα από το δικό του δίκτυο και επιμένοντας πάντα στον πρώτο του στόχο. Άλλωστε είπαμε. Εκπτώσεις στην ποιότητα δεν γίνονται...