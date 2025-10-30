Η μεταμόρφωση του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

Το Telekom Center Athens μετατράπηκε σε γήπεδο τένις για τις ανάγκες του Hellenic Championship, που ξεκινά το Σάββατο με τον προκριματικό γύρο.

Αντίθετα μετρά ο χρόνος για το το ATP 250 τουρνουά της Αθήνας που θα ξεκινήσει αυτή την Κυριακή (2/11) με τους αγώνες στο κυρίως ταμπλό στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.

Ήδη η κεντρική σάλα έχει αλλάξει όψη και έχει γίνει κορτ, καθώς το Σάββατο (1/11) θα γίνει ο προκριματικός γύρος κι από την επομένη θα αρχίσει το κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Όσον αφορά το Νο.1 του ταμπλό, Νόβακ Τζόκοβιτς η πρεμιέρα του αναμένεται να γίνει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μιας και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ο Σέρβος ως ο κορυφαίος σε seed στο τουρνουά θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο, όπως και οι υπόλοιποι τρεις τενίστες που θα βρίσκονται έως το Νο.4 του ταμπλό.

