Η μεταμόρφωση του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις
Αντίθετα μετρά ο χρόνος για το το ATP 250 τουρνουά της Αθήνας που θα ξεκινήσει αυτή την Κυριακή (2/11) με τους αγώνες στο κυρίως ταμπλό στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.
Ήδη η κεντρική σάλα έχει αλλάξει όψη και έχει γίνει κορτ, καθώς το Σάββατο (1/11) θα γίνει ο προκριματικός γύρος κι από την επομένη θα αρχίσει το κυρίως ταμπλό του τουρνουά.
Όσον αφορά το Νο.1 του ταμπλό, Νόβακ Τζόκοβιτς η πρεμιέρα του αναμένεται να γίνει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μιας και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ο Σέρβος ως ο κορυφαίος σε seed στο τουρνουά θα περάσει με bye τον πρώτο γύρο, όπως και οι υπόλοιποι τρεις τενίστες που θα βρίσκονται έως το Νο.4 του ταμπλό.
