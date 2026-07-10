Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ο οποίος υπέγραψε μέχρι για έναν χρόνο.

Η Μύκονος προετοιμάζεται για μία σπουδαία σεζόν, όπου θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην Ευρώπη και το FIBA Europe Cup. Η ομάδα των Κυκλάδων ενισχύεται ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου και προχώρησε στην απόκτηση του Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, όπως σας είχε ενημερώσει το gazzetta.

Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ηρακλή, όπου είχε μέσο όρο στη Stoiximan GBL, είχε μέσο όρο 13.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 25.3 λεπτά συμμετοχής. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μύκονο και προσθέτει ποιότητα κάτω από τη ρακέτα της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Μυκόνου

«Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (D.J. Funderburk) γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1997 στο Οχάιο, έχει ύψος 2,08 μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, καταγράφοντας 13,2 πόντους με 53,8% στα σουτ εντός πεδιάς, 5,6 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 21 συμμετοχές στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, έχοντας μέσο όρο 25,4 λεπτά ανά αγώνα. Με τον «Γηραιό» είχε επίσης 13,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές στη European North Basketball League (ENBL).

Ο 29χρονος Αμερικανός ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα στο Northwest Florida State, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2017-18, πριν μετακομίσει στο NC State, στο οποίο παρέμεινε για τρία χρόνια (2018-2021). Στην τελευταία του σεζόν στο NCAA μέτρησε 12,6 πόντους και 5,6 ριμπάουντ σε 21 αγώνες, με 26,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Στη συνέχεια πέρασε τον Ατλαντικό και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη ρωσική Αβτοντόρ Σαράτοφ, με την οποία συμμετείχε και στο FIBA Europe Cup 2021-22, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην Παρί.

Την επόμενη σεζόν φόρεσε τις φανέλες της ιταλικής Ρέτζιο Εμίλια και της ισραηλινής Χάποελ Εϊλάτ.

Ακολούθησε η παρουσία του στην ιστορική ΚΚ Σπλιτ, με την οποία αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα, έχοντας τη σεζόν 2023-24 κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ.

Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στην Άνβιλ Βλότσλαβεκ, αποτελώντας μέλος της κορυφαίας πεντάδας του πολωνικού πρωταθλήματος. Σε 26 παιχνίδια της regular season της πολωνικής PLK κατέγραψε 14,7 πόντους και 5,2 ριμπάουντ, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 10,7 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Η Μύκονος καλωσορίζει τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».