Μετά το Six Kings Slam στη Σαουδική Αραβία, το Ριάντ κάνει ηχηρό μπάσιμο στο καλεντάρι της ATP και από το 2028 θα διοργανώνει τουρνουά Masters 1000...

Το 10ο Masters 1000 πρόκειται να προσθέσει η ATP στο καλεντάρι της από το 2028. Το Masters 1000 της Σαουδικής Αραβίας συμφωνήθηκε να ενταχθεί, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο χρόνο.

Η επίσημη ανακοίνωση και το χρονοδιάγραμμα

«Η SURJ Sports Investments, εταιρεία συνδεδεμένη με το ισχυρό κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF, ανακοίνωσε σε συνεργασία με την ATP το νέο Masters 1000. Αν και η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει “κλειδώσει”, ο Φεβρουάριος αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.

Τον ίδιο μήνα φιλοξενούνται ήδη τα 500άρια σε Ντόχα και Ντουμπάι, καθώς και δύο WTA 1000 σε ίδιες τοποθεσίες, γεγονός που δημιουργεί μια νέα ισορροπία στη Μέση Ανατολή.

Χαρακτηριστικά του νέου τουρνουά

Το νέο Masters 1000 θα έχει τα εξής γνωρίσματα:

Κυρίως ταμπλό 56 παικτών

Δεν θα είναι υποχρεωτικό (non-mandatory), όπως το Μόντε Κάρλο

Ευελιξία στη διαμόρφωση χρηματικών επάθλων

Σημαντικό είναι πως η ATP έχει λόγο μόνο στη διανομή των επάθλων ανά γύρο και όχι στο συνολικό ποσό.

Ενδεχόμενες αλλαγές στη χωμάτινη περίοδο

Το χρονικό σημείο του τουρνουά συμπίπτει με την παραδοσιακή νοτιοαμερικανική χωμάτινη περιοδεία του Φεβρουαρίου. Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι τα χωμάτινα events ενδέχεται να μετακινηθούν σε σκληρή επιφάνεια, προκειμένου να εναρμονιστούν καλύτερα με τη Μέση Ανατολή.

Συμμετοχή στα media και νέα τεχνολογία

Το νέο τουρνουά θα ενταχθεί ως μέτοχος στην ATP Media, αναλαμβάνοντας μέρος της διαδικασίας τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μετάδοσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει δημιουργηθεί το ATP Tennis IQ Powered by PIF, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανάλυσης δεδομένων.

Μάλιστα δεν αποκλείεται στο μέλλον το νέο Masters 1000 να φιλοξενήσει και γυναικείες διοργανώσεις, επεκτείνοντας τη δυναμική του event. Να σημειωθεί ότι δεν επηρεάζει το Six Kings Slam, το οποίο εντάσσεται στη διοργάνωση της Riyadh Season».